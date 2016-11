Britten boos over versoberde Toblerone

ANP Britten boos over versoberde Toblerone

LONDEN - Britse zoetekauwen hebben met onbegrip gereageerd op het besluit van fabrikant Mondelez International om twee soorten Toblerone-chocoladerepen aan te passen. Op de bekende getande repen is de ruimte tussen de driehoekige partjes vergroot: met lichtere repen als gevolg. De prijzen zijn gelijk gebleven.

Door ANP - 8-11-2016, 14:54 (Update 8-11-2016, 14:54)

In een verklaring op de Facebook-pagina van Toblerone zegt Mondelez dat de aanpassingen nodig zijn om hogere kosten van enkele ingrediënten te compenseren. De brexit heeft gezorgd voor een waardevermindering van het Britse pond, waardoor import voor Britse bedrijven duurder is geworden.

Door de repen in te krimpen voorkomt Mondelez dat de repen duurder moeten worden gemaakt. De reep die eerst 400 gram woog is teruggebracht tot 360 gram en die van 170 gram is ingekrompen tot 150 gram.

De Bank of England waarschuwde Britse consumenten in september al voor 'krimpende' producten vanwege de brexit. Er lijkt geen sprake van aanpassing van Toblerones in Nederland, maar Mondelez Nederland was dinsdag niet in staat direct te reageren.