Europese beurzen sluiten in het groen

ANP Europese beurzen sluiten in het groen

AMSTERDAM - De beurzen in Europa zijn dinsdag met kleine winsten de handel uitgegaan. Beleggers maakten er een rustige dag van, in afwachting van de uitslag van de presidentsverkiezingen aan de overzijde van de Atlantische Oceaan. Het gevecht tussen Donald Trump en Hillary Clinton heeft al een aantal dagen grote invloed op de beurshandel, omdat veel beleggers de onvoorspelbare Trump absoluut niet zien zitten.

Door ANP - 8-11-2016, 17:54 (Update 8-11-2016, 17:54)

In Amsterdam eindigde de toonaangevende AEX-index 0,4 procent hoger op 450,18 punten. De MidKap sloot nagenoeg vlak op 643,66 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen 0,2 tot 0,6 procent.

Shell was na Altice (plus 1,4 procent) de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak, met een koerswinst van 1,2 procent. Topman Ben van Beurden voorspelde op een analistenbijeenkomst een stevige groei van de vrije kasstroom in de periode tot en met 2021.

Onderaan de AEX stond ArcelorMittal. Het staalconcern verloor 4,3 procent na teleurstellende kwartaalcijfers.