ANP Van Dijkhuizen opvolger Zalm bij ABN AMRO

AMSTERDAM - Financieel directeur Kees van Dijkhuizen gaat Gerrit Zalm opvolgen als topman van ABN AMRO. Dat heeft heeft de bank dinsdag bekendgemaakt. De benoeming van Van Dijkhuizen treedt in werking op het moment van goedkeuring door de toezichthouders. Die wordt uiterlijk half februari verwacht.

Door ANP - 8-11-2016, 19:48 (Update 8-11-2016, 20:35)

Zalm had eerder al aangekondigd volgend jaar op te stappen. Hij koos er voor om na de splitsing, fusie en beursgang van ABN AMRO plaats te maken voor een nieuwe bestuursvoorzitter. De huidige termijn van de voormalige minister van Financiën, die in 2009 werd benoemd, liep eigenlijk nog tot mei 2018.

Van Dijkhuizen gaat in zijn nieuwe rol 15 procent meer verdienen dan nu, maar minder dan Zalm. Zijn beloning komt uit op ruim 712.000 euro per jaar. Van Dijkhuizen heeft verder geen recht op variabele beloningen, aldus een zegsman van ABN AMRO. De raad van commissarissen gaat nu op zoek naar een opvolger van Van Dijkhuizen als financieel topman van ABN AMRO, zo liet de woordvoerder verder weten.

De zestigjarige Van Dijkhuizen is sinds 2013 al de financiële man bij de bank. Eerder bekleedde hij diezelfde functie bij de Haagse zakenbank NIBC. Daarvoor had hij diverse posten bij de ministeries van Financiën en Economische Zaken. ,,Zijn ervaring, gecombineerd met zijn persoonlijke integriteit en leiderschapsstijl en uitgebreide netwerk, maken hem zeer geschikt om ABN AMRO te leiden'', aldus Olga Zoutendijk, de voorzitter van de raad van commissarissen van het financiële concern.

De bank kiest duidelijk voor ,,vertrouwt'', reageerde vakbondsbestuurder Bob Bolte van FNV. De laatste tijd gingen er ook geruchten rond dat ABN AMRO voor een jongere topman zou gaan, iemand van buiten zou aantrekken voor de post of bewust zou kiezen voor een vrouw. ,,Dat is het allemaal niet geworden. Voor rust valt natuurlijk ook wat te zeggen, maar de omgeving waarin ABN AMRO verkeert is absoluut niet rustig'', stelt de FNV'er.