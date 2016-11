Amerika-vluchten Air France-KLM minder vol

PARIJS - Air France-KLM kampte afgelopen maand met een tegenvallende verkoop van vliegtickets van en naar Noord-Amerika. De vraag op die belangrijke markt bleef nagenoeg stabiel, terwijl de luchtvaartgroep wel de capaciteit met ruim 4 procent opvoerde. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde vervoersstatistieken.

In totaal vervoerde Air France-KLM, exclusief prijsvechter Transavia, in oktober 7,1 miljoen passagiers. Dat is 0,5 procent meer dan een jaar eerder. Die toename kwam geheel voor rekening van KLM, dat een groei zag van zo'n 6 procent. Bij Air France daalde het aantal reizigers juist met bijna 3 procent.

Uitgedrukt in het aantal door passagiers gevlogen kilometers groeide het passagiersvervoer bij Air France en KLM samen met 0,2 procent, bij een 1,6 procent groter aanbod. De gemiddelde bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, zakte met 1,2 procentpunt naar 85 procent.

Zorgenkindje

De Noord-Amerikaanse markt is niet het enige zorgenkindje. Ook het passagiersvervoer van en naar Azië en Latijns-Amerika stond onder druk. Daar had Air France-KLM evenwel op ingespeeld door de capaciteit op die routes in te krimpen. Vliegtuigen binnen Europa zaten ook minder vol, doordat het aanbod harder groeide dan de vraag.

Transavia zag het aantal passagiers met een kwart oplopen tot 1,3 miljoen. Dat was met name te danken aan een sterke groei in Frankrijk, en aan de uitbreiding van het vluchtaanbod vanaf München, de nieuwe Duitse uitvalsbasis van de prijsvechter. De bezettingsgraad ging wel 1,5 procentpunt omlaag naar 88,6 procent.