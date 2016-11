Knot: winst Trump door scepsis globalisering

AMSTERDAM - De vrijwel zekere zege van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen laat zien hoe sceptisch veel Amerikanen zijn over de voordelen van globalisering. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag gezegd tegen financieel persbureau Bloomberg.

,,Er leven twijfels over de voordelen die vrije handel ons gebracht heeft, dat is niet juist volgens mij'', aldus Knot. Hij sprak zijn zorgen uit over de impact van de verkiezingsuitslag op de financiële markten. ,,Wij zullen de markten nauwlettend volgen'', zei hij.

Met name de waardedaling van de dollar ten opzichte van de euro is volgens Knot niet goed voor Nederland. Hij waarschuwde verder dat een presidentschap van Trump veel onzekerheid met zich meebrengt, omdat zijn economische plannen nog onduidelijk zijn.