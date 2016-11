Economen vrezen isolationisme van Trump

TILBURG - De Nederlandse economie kan op termijn negatieve gevolgen ondervinden van de isolationistische koers van aanstaand Amerikaans president Donald Trump. Een dergelijk beleid is slecht voor de wereldhandel en daarmee slecht voor de wereldeconomie, zeggen economen.

Door ANP - 9-11-2016, 12:24 (Update 9-11-2016, 12:42)

Hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger van de Universiteit van Tilburg vreest dat Trump de import van bepaalde goederen gaat traineren om de eigen industrie te beschermen. Dat kan via importbeperkingen voor bijvoorbeeld Duitse BMW's en Porsches of Nederlandse bloemen en landbouwproducten.

Bij echte importheffingen kan de Republikein wel procedures verwachten van wereldhandelsorganisatie WTO. ,,Maar er zijn ook impliciete maatregelen, zoals het verhogen van de bureaucratie en langere inklaartijden'', aldus Eijffinger, die hierbij ook een vergelijking trekt met Rusland. Dat land weet ook allerlei manieren om Europese appels en peren te boycotten.

Handelsoorlogen

Ook Marieke Blom, hoofdeconoom voor ING Nederland, is bang voor het ontstaan van ,,handelsoorlogen''. De kansen voor het voor Europa belangrijke handelsakkoord TTIP lijken inmiddels al zo goed als verkeken.

Maar volgens Blom is Trumps verkiezing toch niet ,,de aankondiging van een economisch armageddon''. ,,Het kan op termijn wel voor enige tegenwind zorgen, en dat is vervelend, nu de groei toch al op een laag niveau zit. Toch schatten we de directe economische effecten vooralsnog in als kleiner dan die van de brexit.''

Er is nog een hoop onzeker. De kans dat Trump helemaal zijn gang kan gaan is niet zo groot, hij is ook afhankelijk van het bestaande politieke systeem in de VS. Economen vragen zich onder meer af hoe Trumps beleid richting China precies gaat uitpakken. Het economisch bureau van ABN AMRO wijst erop dat de Republikein tijdens zijn verkiezingscampagne ook hintte op een voortijdig vertrek van Fed-voorzitter Janet Yellen. Als hij haar daadwerkelijk uit haar post zou zetten, dan kan dat gevolgen hebben voor het rentebeleid van de centrale bank.