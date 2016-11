Bonden stellen ultimatum voor cao Shell Pernis

ROTTERDAM - De vakbonden hebben Shell een ultimatum gestuurd voor de nieuwe cao voor 1800 medewerkers van het olie- en gasconcern in Pernis en Moerdijk. Als Shell niet voor 17 november om 20.00 uur op de eisen van FNV en CNV ingaat, dan volgen mogelijk acties.

Door ANP - 9-11-2016, 15:42 (Update 9-11-2016, 15:42)

Eerder verwierpen de bonden al een cao-eindbod van de directie. ,,Op de lange termijn schieten de Shell-medewerkers niets op met een eenmalige uitkering bovenop het magere loonbod. Ze werken hard voor het olieconcern, dus daar mag op zijn minst een verbetering van de koopkracht tegenover staan'', verklaarde FNV-bestuurder Egbert Schellenberg woensdag.

Het laatste bod van Shell kwam neer op een loonsverhoging van 1 procent per 1 maart dit jaar en 1,25 procent per 1 maart volgend jaar in. ,,Dat is te weinig; de werknemers willen respectievelijk 1,5 procent en 1,75 procent loonsverhoging'', aldus Schellenberg.