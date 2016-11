'Minder uitgaven voor pakjesavond'

AMERSFOORT - De uitgaven aan sinterklaascadeau's liggen dit jaar naar verwachting iets lager dan vorig jaar. Dat stelt onderzoeksbureau Q&A op basis van een enquête waaraan ruim 1500 Nederlandse consumenten hebben meegedaan.

9-11-2016

De populariteit van Sinterklaas neemt niet af, aldus de onderzoekers. De groep mensen die zegt voor het kinderfeest cadeautjes te kopen is zelfs iets groter geworden.

Dat de totale bestedingen waarschijnlijk toch zo'n 2 procent zullen dalen, komt volgens Q&A dat er gemiddeld per persoon iets minder pakjes worden gekocht. ,,Blijkbaar is de onzekerheid in Nederland nog zeker niet verdwenen en blijft men voorzichtig met betrekking tot extra uitgaven'', concludeert het onderzoeksbureau.