ANP Zalando timmert nog altijd stevig aan de weg

BERLIJN - De Duitse schoenen- en kledingverkoper Zalando timmert nog altijd stevig aan de weg. De omzet in het derde kwartaal nam met ruim 17 procent toe. Daarnaast viel ook het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) weer positief uit.

Door ANP - 10-11-2016, 8:56 (Update 10-11-2016, 8:56)

Het bedrijf zette in het derde kwartaal van 2016 een omzet van bijna 835 miljoen euro in de boeken. Daarbij kwam het bedrijfsresultaat uit op 19,5 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2015 resteerde nog een negatief resultaat van 23,5 miljoen euro, mede door hogere marketing- en distributiekosten.

De onderneming herhaalde zijn eerder afgegeven prognose voor heel het jaar en rekent daarin nog steeds op een omzetgroei die aan de bovenkant ligt van de eerder afgegeven bandbreedte van 20 tot 25 procent. Daarbij zal de winstmarge stijgen naar 5 tot 6 procent.