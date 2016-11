Tata zet gewipte topman stap voor stap buiten

MUMBAI - De greep van de eerder gewipte topman Cyrus Mistry op het Indiase conglomeraat Tata wordt met de dag kleiner. Sinds Ratan Tata de leiding van het concern weer op zich heeft genomen, stelt hij alles in het werk om Mistry volledig buiten de deur te werken. Bij dochter Tata Consultancy Services is de dagelijkse leiding inmiddels in handen van een tijdelijke opvolger.

Eerder werd al bekend dat het voor houdsterbedrijf Tata Sons nog een hele kluif wordt om volledig van de vorige maand ontslagen Mistry af te komen. Hoewel hij niet meer aan het hoofd van het moederbedrijf staat, is hij nog wel bestuurder bij een aantal dochterondernemingen waaronder Tata Motors, Tata Power en Indian Hotels.

Bij laatstgenoemde bedrijf is het proces inmiddels in gang gezet om Mistry te vervangen. Daarvoor is wel de steun van aandeelhouders nodig. Tata Sons bezit 28 procent van de stukken.