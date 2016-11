'Trump-rally houdt aan op Wall Street'

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting met winst. Daarmee wordt voortgeborduurd op de winsten die woensdag ontstonden na de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Dow-Jonesindex sloot daarbij bijna op zijn hoogste stand ooit.

Door ANP - 10-11-2016, 14:50 (Update 10-11-2016, 14:50)

Beleggers op Wall Street zijn nog altijd de betekenis van de zege van Trump voor Amerikaanse aandelen aan het ontcijferen. Voorafgaand aan de verkiezingen werd een overwinning voor de onvoorspelbare Trump gevreesd, ten opzichte van het solide beleid waar zijn Democratische tegenstander Hillary Clinton voor zou staan. De negatieve sfeer week echter al snel, na de verzoenende overwinningsspeech van Trump.

Wederom staan banken in de belangstelling. Woensdag stond de financiële sector ook al in de plus. Door de overwinning van Trump zijn kredietverstrekkers in de nabije toekomst mogelijk minder gebonden aan regels. Datzelfde geldt voor farmaceuten en biotechbedrijven. Een verkiezing van Clinton zou juist tot strengere regels hebben geleid voor de verkoop van medicijnen. Met Trump als leider van de natie is dat nog maar de vraag.

Cijfers

Beleggers verwerken onder meer cijfers van winkelconcerns Macy's en Kohl's en modebedrijf Ralph Lauren. Bij Macy's bleven de verkopen onder druk staan. Het bedrijf werd evenwel iets positiever over de nabije toekomst. Kohl's staat voor een koerssprong na beter dan verwachte resultaten. Daarbij gaf Kohl's aan het aandeleninkoopprogramma te zullen uitbreiden.

Bij Ralph Lauren was in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar sprake van een hogere winst op een nagenoeg stabiele omzet. In de voorbeurshandel stond het aandeel stevig in de plus.

Resultaten

Ook farmaceut Mylan kwam met resultaten. De winst van de farmaceut viel in het derde kwartaal lager uit dan waar analisten rekening mee hielden. Onder meer bij de adrenalineprik EpiPen daalden de verkopen. Vanaf volgend jaar is mogelijk een goedkopere variant te verkrijgen op de markt.

Woensdag bleek dat de overwinning van Trump Wall Street allerminst schrik aanjaagt. De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent hoger op 18.589,69 punten. De S&P 500 won 1,1 procent tot 2163,26 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won ook 1,1 procent, tot 5251,07 punten.