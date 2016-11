Wall Street zet opmars na zege Trump voort

NEW YORK - Wall Street zette donderdag de opmars voort die werd ingezet na de verrassende zege van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen. Beleggers lijken er nog altijd op te rekenen dat de Republikein een voor veel bedrijven gunstig beleid zal voeren. Technologiefondsen stonden daarentegen onder druk.

10-11-2016

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond tijdens de middaghandel 1,1 procent in de plus op 18.789 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,3 procent naar 2170 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging evenwel 0,6 procent omlaag, tot 5219 punten.

De verwachting is dat vooral banken, farmaceuten en industriële bedrijven de komende vier jaar kunnen rekenen op een soepel beleid, met lagere belastingen en minder regels. De technologiesector daarentegen zou weleens last kunnen krijgen van handelsbarrières die Trump wil opwerpen voor met name China.

Farmacieconcern Pfizer was de sterkste stijger in de Dow met een plus van 4,6 procent. De banken JPMorgan Chase en Goldman Sachs, machinebouwer Caterpillar en industrieconcern General Electric boekten winsten boven de 3 procent.

De sterk op de export gerichte consumentenbedrijven Procter & Gamble en Coca-Cola bungelden onderaan de Dow met verliezen van 3,4 en 2,9 procent. Voor de technologieconcerns Microsoft en Apple liepen de verliezen op tot ruim 2 procent.

Beleggers verwerkten ook de kwartaalresultaten van onder meer modebedrijf Ralph Lauren. Die werden beloond met een winst van 4,6 procent. Winkelconcern Macy's kreeg er 6,7 procent bij, eveneens na meevallende kwartaalcijfers.