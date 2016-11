Enthousiasme om Trump drijft Dow naar record

NEW YORK - Enthousiasme over de kansen die het aankomende presidentschap van Donald Trump mogelijk biedt voor het Amerikaanse bedrijfsleven, dreven de hoofdindex op Wall Street donderdag op naar een nieuwe recordstand. Banken en industriefondsen waren in trek, maar de technologiesector stond onder druk

Door ANP - 10-11-2016, 21:45 (Update 10-11-2016, 22:18)

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent in de plus op 18.807,88 punten, de hoogste slotstand ooit. Het vorige record werd bereikt op 15 augustus van dit jaar. De bredere S&P 500 steeg 0,2 procent naar 2167,48 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging evenwel 0,8 procent omlaag, tot 5208,80 punten.

Naar verwachting kunnen vooral banken, farmaceuten en industriële bedrijven de komende vier jaar rekenen op een soepel beleid, met lagere belastingen, minder regels en fikse overheidsinvesteringen. De technologiesector daarentegen zou weleens last kunnen krijgen van handelsbarrières die Trump wil opwerpen voor met name China.

Stijgers

De banken JPMorgan Chase en Goldman Sachs waren de sterkste stijgers in de Dow met winsten van 4,6 en 4,3 procent. Farmacieconcern Pfizer won eveneens 4,3 procent, terwijl machinebouwer Caterpillar en de industriereuzen General Electric en United Technologies winsten boekten van 2,5 tot 3,4 procent.

De sterk op de export gerichte consumentenbedrijven Procter & Gamble en Coca-Cola bungelden onder aan de Dow met verliezen van 3,5 en 3,2 procent. Voor de technologieconcerns Apple en Microsoft liepen de verliezen op tot 2,8 en 2,4 procent. Buiten de Dow leverde Google-moeder Alphabet 2,9 procent in.

Kwartaalresultaten

Beleggers verwerkten ook de kwartaalresultaten van onder meer modebedrijf Ralph Lauren. Die werden beloond met een winst van 4 procent. Winkelconcern Macy's kreeg er 5,6 procent bij, eveneens na meevallende kwartaalcijfers. Branchegenoot Kohl's werd ruim 11 procent meer waard.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,1 procent naar 44,34 dollar. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper en bracht per vat 45,61 dollar op. De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0875 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.