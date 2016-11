Kledingketen C&A investeert in modernisering

DÜSSELDORF - C&A investeert de komende jaren meer dan een miljard euro in de modernisering van winkels en aanbod, zo heeft de internationale kledingketen laten weten. Het geld wordt gestoken in zaken als 'winkelbeleving', het onlinekanaal en de collectie.

Door ANP - 11-11-2016, 13:56 (Update 11-11-2016, 13:56)

Europese topman Philippe Brenninkmeijer zei donderdag tegen het Duitse vakblad TextilWirtschaft verder dat slechtlopende filialen gesloten zullen worden. Vrijdag nuanceerde C&A dit met de opmerking dat het openen en sluiten van locaties een vast onderdeel is van de bedrijfsvoering.

Zo is vorige maand de sluiting van vier minder winstgevende Nederlandse filialen aangekondigd. Tegelijkertijd wordt er hier ook flink geïnvesteerd. ,,Alleen al dit jaar is er in Nederland in meer dan zestig winkels geïnvesteerd in een nieuw en fris uiterlijk'', benadrukt C&A. ,,De reacties van de klanten na een bezoek in een van de verbouwde filialen zijn zeer positief en de omzetontwikkeling geeft veel vertrouwen voor de toekomst.''

C&A heeft meer dan 1500 filialen in Europa, waarvan 132 in Nederland.