ANP AEX blijft in het rood

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag stevig in de min. Beleggers kauwen onverminderd op de effecten van de keuze voor Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten. Optimisme op de markten maakte daarbij vooral in Europa donderdag al plaats voor nervositeit.

Door ANP - 11-11-2016, 16:08 (Update 11-11-2016, 16:08)

In Amsterdam stond de AEX-index rond 15.55 uur 1 procent in de min op 445,49 punten. De MidKap zakte 1,2 procent naar 639,22 punten. De graadmeters in Parijs en Londen leverden 0,8 en 1,5 procent in. De DAX In Frankfurt onttrok zich aan de negatieve teneur en noteerde een winst van 0,4 procent.

In de MidKap leverde PostNL ruim 5 procent in, omdat het Bpost de deur heeft gewezen. Het Nederlandse postbedrijf vindt het overnamebod van de Belgen te laag en vertrouwt op zijn eigen onafhankelijke koers.

Shell stond met een verlies van ruim 3 procent onder aan de AEX. Beleggers reageerden onder meer op de sterke daling van de olieprijs. Amerikaanse olie werd 2,5 procent goedkoper bij 43,55 dollar per vat, Brent zakte 2,3 procent naar 44,81 dollar.

Andere sterke verliezers in de AEX waren SBM Offshore, Galapagos en ArcelorMittal, die 2 tot 3,5 procent inleverden. Boskalis zakte 0,8 procent na een handelsupdate, waarin de baggeraar meldde onverminderd te rekenen op een stabilisering van de operationele winst in de tweede helft van het jaar.

Takeaway.com kreeg er verder 2,4 procent bij. De maaltijdbestelsite heeft in het derde kwartaal 45 procent meer bestellingen binnengekregen. Apparatenfabriek Nedap won bijna 3 procent. Het bedrijf voorziet dit jaar een winststijging met ongeveer een vijfde tot een kwart.

In Frankfurt was Allianz in trek, met een winst van 1,6 procent. De grootste verzekeraar van Europa boekte afgelopen kwartaal fors meer winst, geholpen door betere prestaties van onder meer zijn levens- en zorgverzekeringstak. In Frankfurt stonden verder Deutsche Bank en BMW ruim 4 procent in de plus.

De euro was 1,0880 dollar waard, tegen 1,0875 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.