ANP Werkonderbrekingen bij KLM opgeschort

SCHIPHOL - De vakbond VNC gaat weer om de tafel zitten met KLM en heeft daarom in de nacht van vrijdag op zaterdag besloten voorlopig te stoppen met werkonderbrekingen.

Door ANP - 12-11-2016, 8:34 (Update 12-11-2016, 10:23)

Volgens een woordvoerder van de VNC (Vereniging Nederlands Cabinepersoneel) is de KLM met een nieuw voorstel gekomen om de noodzakelijke bezuinigingen in te voeren.

,,Daar zit eindelijk iets in waar zowel wij als KLM iets aan hebben. Tot nu toe kwam de KLM alleen maar met dictaten.'' Over de inhoud van het voorstel wil de VNC-man niets zeggen. ,,Het is een raamwerk met een set afspraken op hoofdlijnen. En dus absoluut nog geen cao-resultaat, maar wij en de KLM zien licht in de tunnel en willen erover praten.''

De VNC-woordvoerder is bovendien optimistisch over een doorbraak in de heikele pensioenkwestie. ,,Dat gaan we oplossen.''

Tot nu toe waren de bonden niet bereid om te praten over alternatieve manieren om kosten te besparen. Zij wilden pas onderhandelen over een nieuwe cao als een oplossing is gevonden voor een al langer lopend conflict over de pensioenen.

Cabinepersoneel van KLM voert al een paar weken actie tegen een bezuinigingsmaatregel die de directie volgens de bonden eenzijdig heeft opgelegd.

Met ingang van deze maand vliegt op een deel van de verre vluchten een steward of stewardess minder mee. Zaterdag zouden er weer werkonderbrekingen zijn. Die gaan nu niet door. Ook de vakbond FNV Cabine ziet er vanaf en gaat het voorstel intern bespreken, zegt een woordvoerder die verder niet op de inhoud ingaat.

De KLM kan zaterdag de dienstregeling gewoon uitvoeren, op drie vluchten na die uit voorzorg al waren geannuleerd. De luchtvaartmaatschappij laat weten verheugd te zijn dat de acties zijn opgeschort en dat ,,de dialoog'' wordt gezocht.