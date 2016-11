'Grootste crediteur Trump is Deutsche Bank'

FRANKFURT - De grootste crediteur van onroerendgoedmagnaat Donald Trump is de Deutsche Bank. Dit meldde zaterdag de economische krant Das Handelsblatt. Trump is als zakenman nog al eens failliet gegaan en dat schrikt geldschieters af. Tal van Amerikaanse banken zoals Citigroup en JP Morgan, zouden Trump op afstand houden, maar de Deutsche Bank omschrijft het Handelsblatt als ,,de trouwe bank van de toekomstige president''.

Amerikaanse media schatten dat de tot president gekozen magnaat voor zeker 100 miljoen dollar in het krijt staat bij de bank uit Frankfurt. Dat zou een derde van de totale schuld van Trumps imperium inhouden.

Deutsche Bank is in Amerika in tal van conflicten verwikkeld. Zo hangt de bank een boete van vele miljarden boven het hoofd wegens laakbare praktijken met hypotheken.