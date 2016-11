Druk op de arbeidsmarkt neemt toe

DEN HAAG ( - ) - De beroepsbevolking is in het derde kwartaal verder gegroeid. In vergelijking met een jaar eerder kwamen er bijna 130.000 werkenden bij. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Door ANP - 14-11-2016, 4:05 (Update 14-11-2016, 4:05)

De werkloosheid daalde in dezelfde periode met 80.000. Dat kwam enerzijds doordat minder werkenden hun baan kwijtraakten en anderzijds doordat meer toetreders op de arbeidsmarkt werk vonden.

De langdurige werkloosheid - mensen die langer dan een jaar thuis zitten - daalde eveneens, ook onder de moeilijke groep van 45-plussers. Wel zijn nog steeds ruim zes op de tien werkloze 45-plussers twaalf maanden of langer op zoek naar werk. Onder alle werklozen is dat vier op de tien.