ANP Subsidie om werknemer gezonder te laten werken

DEN HAAG - Bedrijven die werknemers langer en gezonder proberen te laten werken komen in aanmerking voor een subsidie. Zij kunnen maximaal 10.000 euro van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgen voor projecten om dit te stimuleren.

Door ANP - 14-11-2016, 7:11 (Update 14-11-2016, 7:11)

Er is hiervoor in totaal 13 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds beschikbaar, meldt minister Lodewijk Asscher later maandag bij de aftrap van de Week van de Werkstress. Die wordt voor de derde keer georganiseerd in de strijd tegen hoge werkdruk.

Werkstress is beroepsziekte nummer één in Nederland. Bijna 2,7 miljoen werknemers hebben last van een hoge werkdruk van wie ongeveer een miljoen een kans heeft op een burn-out. Jongeren lopen het grootste risico op een burn-out. Op de werkvloer is het onderwerp vaak nog een taboe.

Nieuw onderzoek van TNO en CBS maakt duidelijk dat de leidinggevende een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van een burn-out, aldus het ministerie. Bij personeel met een hoge werkdruk en weinig steun van de leidinggevende, kampt 45 procent met burn-out klachten. Bij werknemers die wel door hun chef worden gesteund, daalt dit percentage naar 18 procent.

Tijdens de Week van de Werkstress gaan ruim honderdvijfentwintig bedrijven aan de slag om onder meer werkstress aan te pakken en om het werkplezier te vergroten.