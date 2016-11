'Tienduizenden banen op de tocht in de City'

ANP 'Tienduizenden banen op de tocht in de City'

LONDEN - Het Britse vertrek uit de Europese Unie zet tienduizenden banen in de financiële sector van Londen op de tocht. Alleen al het verlies van de rol bij de afhandeling van effectentransacties in euro's ('clearing') kan zo'n 83.000 banen kosten in de City, meldde de Britse zakenkrant Financial Times maandag op basis van onderzoek van consultancybureau EY.

Door ANP - 14-11-2016, 9:37 (Update 14-11-2016, 9:37)

Het verlies zou de komende zeven jaar optreden bij een 'harde brexit', waarbij de Britten de toegang tot de Europese markt kwijtraken. Het verlies aan werkgelegenheid in de clearing-sector zou daarbij een sterk domino-effect hebben, waardoor volgens EY in totaal circa 232.000 Britse banen zouden worden bedreigd.

Londen heeft momenteel vooral een dominante rol in de afhandeling van derivatentransacties, ook in euro's. Vooral Frankrijk heeft er sinds de keuze voor de brexit op aangedrongen dat die activiteiten binnen de EU moeten plaatsvinden, onder toezicht van de Europese Centrale Bank.