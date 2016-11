'Ruim obstakels voor boerensamenwerking op’

BRUSSEL - Boeren en andere agrarische ondernemers weten vaak niet of ze wel mogen samenwerken. Om de ,,grote juridische onduidelijkheid’’ hierover uit de weg te ruimen moet de Europese concurrentieregels voor bijvoorbeeld agrarische coöperaties worden ,,verhelderd en versimpeld’’.

Door ANP - 14-11-2016, 11:47 (Update 14-11-2016, 11:47)

Dat zei oud-landbouwminister Cees Veerman maandag bij de presentatie in Brussel van het rapport van de Europese Taskforce Agriculturele Markten, die hij voorzit. De taskforce werd in januari ingesteld om aanbevelingen te doen over het functioneren van de markten voor landbouwproducten en de positie van boeren in de voedselketen.

Daarnaast moeten oneerlijke handelspraktijken worden bestreden, onder meer door een arbitragesysteem op te richten. Veel boeren hebben verder moeite financiering te vinden. De taskforce stelt voor dat de Europese Investeringsbank proefprojecten opzet om hen krediet te verlenen.