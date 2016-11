Europese beurzen koersen in het groen

AMSTERDAM - De koersenborden op de belangrijkste Europese beurzen stonden maandag halverwege de middag op groen. Beleggers moesten het doen zonder groot richtinggevend nieuws. Er wordt vooral uitgekeken naar de eerste tekenen van het toekomstige beleid van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump.

Door ANP - 14-11-2016, 15:53 (Update 14-11-2016, 15:53)

De AEX-index stond kort na aanvang van de handel in New York 0,5 procent hoger op 447,51 punten. De MidKap noteerde nagenoeg vlak bij 640,58 punten. De indices Londen, Frankfurt en Parijs wonnen elk 0,3 procent.

Staalconcern ArcelorMittal en verzekeraar Aegon voerden de AEX aan met winsten van 4,4 en 3,8 procent. ArcelorMittal profiteerde daarbij van de verdere opmars van de metaalprijzen sinds de Amerikaanse verkiezingen. KPN, tankopslagbedrijf Vopak en vastgoedfonds Unibail-Rodamco waren de grootste verliezers, met minnen tot 1,8 procent.

Redelijk in balans

Bij de middelgrote fondsen was de lijst winnaars en verliezers redelijk in balans. Kunstmestproducent OCI was de sterkste stijger met een winst van 3,1 procent. BE Semiconductors (Besi) speelde 2,4 procent kwijt en was daarmee de sterkste daler.

Heijmans ging opnieuw flink omlaag bij de kleinere fondsen. Het in financieel zwaar weer verkerende bouwbedrijf neemt volgend voorjaar afscheid van financieel directeur Mark van den Biggelaar en verloor 3 procent. Het bedrijf waarschuwde onlangs voor de dreigende financiële gevolgen van aanhoudende problemen op grote projecten en zag zijn beurskoers daarop deze maand al met bijna een derde dalen.

Frankfurt

In Frankfurt zakte het aandeel RWE meer dan 3 procent. Het Duitse energiebedrijf zag zijn winst de afgelopen maanden stevig dalen, zo bleek uit een handelsbericht. RWE houdt daarbij last van de lage elektriciteitsprijs.

Intrum Justitia zag in Stockholm zijn beurswaarde met een kleine 11 procent stijgen. Het incassobureau is van plan de handen ineen te slaan met zijn Noorse branchegenoot Lindorff.

Amerikaanse olie was 1,4 procent goedkoper bij 42,82 dollar per vat. Brent stond 1,1 procent lager op 44,26 dollar per vat. De euro was 1,0728 dollar waard, tegen 1,0840 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.