ANP Burger King bezorgt Whoppers bij mensen thuis

AMSTERDAM - Burgers en friet van Burger King worden in Nederland voortaan ook bij de mensen aan huis afgeleverd. De fastfoodketen heeft daarvoor een deal gesloten met maaltijdbesteldienst Thuisbezorgd.nl. Het bezorgen gebeurt voorlopig wel alleen vanuit de vestigingen in Den Haag en Emmen.

Door ANP - 14-11-2016, 16:59 (Update 14-11-2016, 16:59)

Thuisbezorgd.nl, onderdeel van het beursgenoteerde Takeaway.com, zegt dat het streven is om het aantal filialen dat bezorgt snel op te voeren. In diverse andere landen is het ook al mogelijk om eten van Burger King thuisbezorgd te krijgen. De keten wil die dienst graag uitbreiden voor de klanten in Nederland.