'Amsterdam beste winkelstad in de Benelux'

ANP 'Amsterdam beste winkelstad in de Benelux'

AMSTERDAM - Amsterdam is op de hoogste plaats geëindigd van een nieuwe ranglijst van beste winkelsteden in de Benelux. Volgens onderzoek van vastgoedadviseur JLL doet de Nederlandse hoofdstad het wat winkelaanbod en allure betreft beter dan concurrenten als Brussel, Antwerpen, Luxemburg en Rotterdam.

Door ANP - 14-11-2016, 17:21 (Update 14-11-2016, 17:21)

Amsterdam is vooral aantrekkelijk vanwege de vele toeristen die hier elk jaar naartoe komen. Die gaan over het algemeen graag shoppen. Vandaar dat internationale retailers als Rituals, Ted Baker, Primark en Hudson’s Bay zich graag in de stad aan het IJ willen vestigen. Dit zorgt ervoor dat de tophuren hier ook nog steeds stijgen.

JLL heeft voor het opstellen van de ranglijst gekeken naar de aanwezigheid van tweehonderd bekende ketens in de dertien belangrijke steden in Nederland, België en Luxemburg. Daarbij heeft het bureau de groeipotentie van de steden onderzocht, de kansen en obstakels in de markt benoemd en aandacht besteed aan hun levendigheid en aantrekkingskracht.