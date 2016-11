Oud-Rabohandelaar ontloopt gevangenisstraf

ANP Oud-Rabohandelaar ontloopt gevangenisstraf

NEW YORK - Liborfraudeur en voormalig handelaar van Rabobank Paul Robson, die de Amerikaanse justitie hielp bij de veroordeling van twee oud-collega's, hoeft niet de bak in voor zijn rol in het Liborschandaal. Dat heeft een rechtbank in New York maandag bepaald.

Door ANP - 14-11-2016, 21:19 (Update 14-11-2016, 21:19)

Paul Robson had eerder al zelf toegegeven dat hij had gesjoemeld met het belangrijke rentetarief Libor. De vroegere collega's tegen wie hij getuigde, Anthony Allen en Anthony Conti, kregen eerder wel celstraffen toebedeeld, van respectievelijk twee en één jaar. Robson deed bij hun proces de opmerkelijke onthulling dat de handelaren vroeger elke dag ,,It's Libor time'' riepen, vlak voordat ze de door hun gemanipuleerde rentetarieven indienden.

Rabobank schikte in 2013 met toezichthouders in Nederland, de VS en het Verenigd Koninkrijk. De bank betaalde destijds een boete van 774 miljoen euro voor manipulatie van zowel de Libor- als de Euriborrente. Een woordvoerder van het financiële concern wilde geen commentaar geven.

Paul Thompson, een andere oud-handelaar van Rabobank, werd vorige week in verband met de hele kwestie nog veroordeeld tot drie maanden achter de tralies.