ANP Nikkei leunt op banken

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag nagenoeg onveranderd de handel uitgegaan. In Tokio gaf met name de financiële sector de hoofdgraadmeter enige steun, nadat een drie grote banken met beter dan verwachte cijfers naar buiten waren gekomen.

Door ANP - 15-11-2016, 7:57 (Update 15-11-2016, 7:57)

De Nikkei-index sloot op 17.668,15 punten. Mitsubishi UFJ Financial Group was een van de banken die de boeken opende. Het aandeel van de grootste bank van Japan sloot ruim 4 procent hoger. Mizuho Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group sloten met winsten van respectievelijk 1,3 procent en 3,8 procent.

Elders in Azië was het beeld overwegend lager. Zo verloor de Kospi in Seoul 0,3 procent en sloot de All Ordinaries in Sydney met een verlies van 0,4 procent. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,4 procent hoger.