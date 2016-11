'Apple werkt aan slimme bril'

CUPERTINO - Techreus Apple werkt aan een bril die het beeld van de echte wereld kan combineren met de virtuele wereld, het zogeheten augmented reality (AR). Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het project van Apple zit nog in de verkennende fase. De bril zou draadloos verbonden zijn met iPhones, waarbij afbeeldingen en andere informatie in het zichtveld van de drager kunnen verschijnen.

Door ANP - 15-11-2016, 8:37 (Update 15-11-2016, 8:37)

Apple zou al met potentiële leveranciers om de tafel hebben gezeten en zogenoemde 'near-eye' schermpjes hebben besteld. Mocht Apple het project willen doorzetten, dan worden de brillen in 2018 geïntroduceerd.

Onder meer het populaire Pokémon Go, waarbij de wezentjes via de smartphone in de echte wereld gevangen moeten worden, maakte gebruik van AR. Eerder flopte een bril-project van Google, mede omdat de batterij van het apparaat snel leeg liep. Ook privacyvraagstukken zaten dat project dwars.