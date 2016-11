CO2 uitstoot omlaag ondanks economische groei

ANP CO2 uitstoot omlaag ondanks economische groei

DEN HAAG - Voor het derde kwartaal op rij wordt er ondanks economische groei in Nederland minder CO2 uitgestoten. In het derde kwartaal lag de uitstoot 2,3 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Over dezelfde periode groeide de economie met 2,4 procent, maakte het CBS dinsdag bekend.

Door ANP - 15-11-2016, 10:05 (Update 15-11-2016, 10:05)

Belangrijke oorzaak van de lagere uitstoot is dat energiecentrales meer aardgas in plaats van steenkool hebben ingezet bij de productie van elektriciteit. Ook is er opnieuw minder gas gebruikt voor het verwarmen van gebouwen, aldus het statistiekbureau.

De ontwikkeling van de CO2 uitstoot verschilt per sector. De energiebedrijven, waterbedrijven en het afvalbeheer stootten 6 procent minder uit ten opzichte van vorig jaar. De sector is goed voor een derde van de totale uitstoot. De transportsector - goed voor 19 procent van de totale uitstoot - stootte in het derde kwartaal ongeveer 5 procent meer CO2 uit. De landbouw en basismetaalindustrie stootten minder uit, de chemische industrie daarentegen meer.

Het weer speelde ook een rol van betekenis. Het derde kwartaal van 2016 was warmer dan een jaar eerder. Vooral september was relatief warm. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 1,0 procent lager dan een jaar eerder. Huishoudens en bedrijven verstookten minder voor de verwarming van hun huizen en kantoren. Consumenten verbruikten wel meer brandstof voor het eigen vervoer.