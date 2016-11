MS Mode door met 95 filialen in Nederland

ANP MS Mode door met 95 filialen in Nederland

AMSTERDAM - MS Mode houdt in Nederland 95 van de oorspronkelijke 130 winkels open. De failliete dameskledingwinkelketen maakte onlangs al een doorstart, maar het was toen nog niet duidelijk hoeveel filialen gered konden worden.

Door ANP - 15-11-2016, 13:03 (Update 15-11-2016, 14:15)

Alle medewerkers die nu werkzaam zijn voor MS Mode behouden hun baan, werd dinsdag bekend. De keten blijft in afgeslankte vorm ook in andere landen bestaan. In België blijven 24 vestigingen behouden, Luxemburg telt vanaf januari 5 vestigingen van MS Mode en Spanje behoudt 32 winkels.

Bij de doorstart worden in ieder geval ruim 850 van de oorspronkelijke 2500 banen bij MS Mode gered. Dat aantal kan nog oplopen, als er ook in Frankrijk een doorstart kan worden gerealiseerd. De toekomst van de 136 Franse winkels is echter nog ongewis.

Vanaf januari is MS Mode weer helemaal onderdeel van voormalig eigenaar Coolinvestments, het investeringsvehikel van winkelondernemer Roland Kahn. Tot die tijd voeren GA Europe, dat gespecialiseerd is in het herstructureren van retailbedrijven, en Coolinvestments samen de bedrijfsvoering. Op de achtergrond wordt gewerkt aan nieuwe strategische plannen die begin volgend jaar worden gepresenteerd.