Luchtvaartbedrijven in trek op Wall Street

NEW YORK - De aandelenmarkten in New York zijn dinsdag rustig aan de handel begonnen. American Airlines, Delta Air Lines en United Continental stonden in de schijnwerpers. Miljardair en topinvesteerder Warren Buffett heeft aandelen in alle drie de luchtvaartreuzen gekocht.

Door ANP - 15-11-2016, 15:51 (Update 15-11-2016, 15:51)

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent lager op 18.842 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omhoog naar 2169 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent naar 5242 punten.

De belangstelling van Buffet, ook wel 'het orakel van Omaha' genoemd, zette United Continental 6 procent hoger. American Airlines en Delta Air Lines kregen er in de vroege handel respectievelijk 4,2 en 3,2 procent bij. Het is voor het eerst sinds 2001 dat de toonaangevende investeerder geld steekt in de luchtvaartsector.

Bij de hoofdfondsen leverde Home Depot 2,2 procent in, ondanks beter dan verwachte resultaten. De klusketen profiteerde afgelopen kwartaal van de aantrekkende huizenmarkt, die de omzet een duwtje in de rug gaf.