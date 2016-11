'VW sluit deal over fiksen zwaardere diesels'

ANP 'VW sluit deal over fiksen zwaardere diesels'

SAN FRANCISCO - Volkswagen heeft de in de Verenigde Staten naar verluidt weer een belangrijke stap gezet in de afwikkeling van het sjoemelsoftwareschandaal. De autobouwer is met Amerikaanse milieutoezichthouders nu ook een oplossing overeengekomen voor circa 80.000 vervuilende diesels met een 3.0 liter motor. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van ingewijden.

Door ANP - 15-11-2016, 16:17 (Update 15-11-2016, 16:17)

Het gaat om de wat zwaardere auto's van de merken Audi, Volkswagen en Porsche. 60.000 van de betrokken wagens krijgen een software-update. De rest wordt teruggekocht, zeggen de bronnen die nog geen financiële details over de bijkomende compensatie konden melden.

Eerder bereikte Volkswagen al een akkoord in de VS over een pakket aan maatregelen voor sjoemeldiesels met een 2.0 liter motor. Daar is het bedrijf al vele miljarden aan kwijt.