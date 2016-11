Franchisenemers AH vangen bot bij rechter

ANP Franchisenemers AH vangen bot bij rechter

HAARLEM - Franchiseondernemers van Albert Heijn hebben bij de rechtbank in Haarlem nul op het rekest gekregen in een zaak over het al dan niet eerlijk verdelen van de geldstromen door Albert Heijn Franchising (AHF). De franchiseondernemers voelden zich over een reeks van jaren benadeeld door AHF op het gebied van prijzen, bonussen en kosten, maar volgens de rechter zijn de vorderingen op een onjuist uitgangspunt gebaseerd.

Door ANP - 16-11-2016, 13:12 (Update 16-11-2016, 13:12)

De franchisenemers, die de winkelformule Albert Heijn huren, meenden niet evenredig mee te profiteren van bulkkortingen van leveranciers. Daarnaast zouden de ondernemers moeten meebetalen voor het aanhouden van voorraden, terwijl het moederbedrijf daar helemaal geen kosten voor maakt.

Volgens de rechter zijn franchisenemers zelfstandige ondernemers die voor eigen risico en rekening handelen. Het principe van 'eerlijk delen’ vormt daarbij niet de basis van de franchiseovereenkomsten.