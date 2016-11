Wall Street opent in het rood

ANP Wall Street opent in het rood

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verlies geopend. Daarmee lijkt een einde in zicht van de winstreeks van zeven achtereenvolgende handelssessies, vanaf de maandag voor de presidentsverkiezingen in de VS. Beleggers speuren nog altijd naar aanwijzingen over de koers die de aanstaande president Donald Trump zal varen. Verder worden enkele kwartaalupdates van bedrijven verwerkt.

Door ANP - 16-11-2016, 15:46 (Update 16-11-2016, 15:46)

De Dow-Jonesindex stond in de eerste minuten na de openingsbel 0,3 procent in de min op 18.865 punten. De bredere S&P 500 daalde eveneens 0,3 procent tot 2174 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 5255 punten.

Onder meer winkelbedrijven Target en en Lowe's weten de aandacht op zich gericht. Target won 8,6 procent, nadat het de winstverwachting voor het hele jaar had verhoogd. Klusketen Lowe's kwam juist met minder rooskleurig voorspellingen voor 2016 en verloor 4,7 procent aan beurswaarde.