ABN AMRO grote verliezer in rode AEX

AMSTERDAM - ABN AMRO heeft woensdag een slechte beurt gemaakt op de beurs in Amsterdam. De bank kondigde een nieuwe reorganisatieronde aan en was veruit de grootste verliezer in een negatieve AEX. Ook elders in Europa sloten de belangrijkste beursgraadmeters in het rood.

Door ANP - 16-11-2016, 17:52 (Update 16-11-2016, 17:57)

De Amsterdamse AEX-index eindigde na een wisselvallige handelssessie 0,2 procent in de min op 449,66 punten. De MidKap steeg 0,4 procent naar 649,61 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,6 tot 0,8 procent in.

Het aandeel ABN AMRO verloor 4,1 procent. De bank zag zijn nettowinst afgelopen kwartaal met een vijfde stijgen, meer dan waarop was gerekend. Beleggers grepen de kwartaalcijfers echter aan om wat winst te nemen, na de opmars van de afgelopen tijd. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX deden het met plussen van respectievelijk 4 en 4,4 procent het best in de AEX.

Voedingsingrediënten- en chemicaliënproducent Corbion werd bij de middelgrote bedrijven bijna 10 procent meer waard. Het voormalige CSM kondigde een joint venture aan met Total voor de ontwikkeling van bioplastics. Beide bedrijven krijgen een belang van 50 procent in de onderneming, die zich richt op de productie van polymelkzuur (PLA).

In de MidKap verloor Delta Lloyd verder 0,1 procent. De verzekeraar liet weten substantiële voordelen te zien in het fusieplan van concurrent NN Group. Dat bedrijf moet dan echter wel met een aanzienlijk hoger bod komen dan de 5,30 euro per aandeel dat begin oktober werd gedaan. Delta Lloyd noteerde woensdagmiddag op 5,60 euro. NN Group, dat donderdag zijn kwartaalcijfers publiceert, verloor in de AEX 0,3 procent.

In Frankfurt verloor Hugo Boss ruim 10 procent. Het luxe kledingmerk waarschuwde dat groei in de opbrengsten nog zeker tot 2018 op zich laat wachten. Ook Bayer ging op de Duitse beurs omlaag. Het chemieconcern leverde 4,2 procent in na bekendmaking van de uitgifte van converteerbare obligaties.

De euro was 1,0695 dollar waard, tegen 1,0730 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag. Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 45,57 dollar per vat. De prijs van Brentolie zakte 0,6 procent naar 46,66 dollar per vat.