ANP 'Duurzaamheid verzekeraars verschilt sterk'

AMSTERDAM - In het maatschappelijk beleggingsbeleid van Nederlandse levensverzekeraars zitten nog grote verschillen. Volgens het jongste rapport van de Eerlijke Verzekeringswijzer scoren Achmea, ASR en Vivat inmiddels erg goed op het gebied van duurzaamheid. Maar er zijn ook bekende partijen die steken laten vallen.

Door ANP - 17-11-2016, 6:27 (Update 17-11-2016, 6:27)

Aegon scoort bijvoorbeeld ,,onverminderd slecht'', aldus de onderzoekers. Het concern zelf is het met die conclusie niet eens. Volgens Aegon zijn er het afgelopen jaar meer duurzame beleggingen gedaan voor Nederlandse klanten. De verzekeringswijzer baseert de slechte score echter op het gebrek aan beleidsvoornemens van Aegon als internationale verzekeraar.

De opstellers van het rapport vinden het onder meer positief dat Achmea en Vivat voortaan het uitgangspunt hanteren dat bedrijven waarin zij beleggen geen nieuwe activiteiten starten in gebieden waar waterschaarste heerst.

Positief

Ook over Allianz is het rapport positief. ,,Zo is Allianz begonnen met het terugtrekken van investeringen uit mijnbouwbedrijven die meer dan 30 procent van de omzet halen uit kolenwinning'', zegt Titus Bolten, projectleider van de Eerlijke Verzekeringswijzer. ,,Ze komen van ver, maar het is een uitstekend begin en we moedigen Allianz aan om deze lijn door te trekken.''

De Eerlijke Verzekeringswijzer is een initiatief van onder meer Amnesty, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib. Voor het rapport is gekeken naar het beleggingsbeleid van tien verzekeraars met betrekking tot zaken als wapens, klimaatverandering, olie en gas, bosbouw, mensenrechten, corruptie en dierenwelzijn.