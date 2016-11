Positieve stemming ondernemers houdt aan

DEN HAAG - Het vertrouwen van ondernemers in Nederland is afgelopen maand opnieuw gegroeid. Dat meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW donderdag.

17-11-2016

De indicator voor het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het vierde kwartaal uit op 9,2. Daarmee ligt de graadmeter niet alleen 1,3 punt hoger dan in het derde kwartaal, maar ook ruimschoots boven het gemiddelde (min 2) sinds de start van de metingen in 2008.

In nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven zijn de ondernemers gunstig gestemd. Onder de ondernemers in de bouwsector is het vertrouwen het grootst, aldus de organisaties. Maar ook in de groothandel en de horeca is de stemming bovengemiddeld positief. De enige branche waar de stemming onder ondernemers negatief is, is de sector delfstoffenwinning.