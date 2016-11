NN roept Delta Lloyd op tot 'echt' gesprek

DEN HAAG - Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft nog niet de kans gehad inhoudelijk van gedachten te wisselen met zijn beoogde overnameprooi Delta Lloyd. Substantiële gesprekken hebben nog niet plaatsgevonden, zei topman Lard Friese donderdag.

Door ANP - 17-11-2016, 7:32 (Update 17-11-2016, 8:50)

NN maakte begin vorige maand bekend dat het branchegenoot Delta Lloyd wil overnemen. Het legde een bod op tafel van 5,30 euro per aandeel, 2,4 miljard euro in totaal, maar dat vindt Delta Lloyd lang niet genoeg gezien de kostenvoordelen die te behalen zijn.

Topman Hans van de Noordaa van Delta Lloyd zette eerder deze week wel de deur open voor onderhandelingen. Hij zei dat hij ook voordelen ziet in een combinatie van de twee Nederlandse verzekeraars. Maar om te voorkomen dat alleen de aandeelhouders van NN daarvan profiteren zal volgens hem wel de prijs flink omhoog moeten.

Gesprek

Friese liet weten dat gesprek graag aan te willen gaan, maar zei ook dat nog veel werk moet worden verzet voordat NN over kan gaan tot een verhoging van het bod. Eerst moet Delta Lloyd maar eens echt komen praten, zei hij. Daarnaast moet boekenonderzoek uitwijzen of het bedrijf echt meer waard is dan NN nu bereid is te betalen.

NN zelf houdt zich relatief goed staande onder de al langere tijd moeilijke marktomstandigheden. Het bedrijf heeft afgelopen kwartaal de resultaten verbeterd, ondanks de problemen die de zeer lage rente en aanhoudende onzekerheid in de branche veroorzaken. De nettowinst steeg met een derde naar 436 miljoen euro.

Resultaat

Het operationeel resultaat daalde wel, met een kleine 19 procent tot 319 miljoen euro. Dat komt vooral doordat NN Group aanzienlijk minder dividend kreeg uit beleggingen in private equity. Zonder dat effect zou ook daar sprake zijn geweest van een verbetering, mede dankzij verdere kostenbesparingen.

De kapitaalbuffer is als gevolg van de aanhoudend lage rente geslonken, maar ligt nog altijd zeer ruim boven het minimum dat toezichthouders eisen. Daarmee is NN volgens topman Lard Friese een van de best gekapitaliseerde verzekeringsbedrijven in Europa. Die positie wil het benutten om zich via overnames te versterken.