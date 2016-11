Werkloosheid neemt verder af

DEN HAAG - De werkloosheid in Nederland is in oktober verder afgenomen, tot 5,6 procent van de beroepsbevolking. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Door ANP - 17-11-2016, 7:48 (Update 17-11-2016, 7:48)

Het dalingstempo uit de nazomer zet zich ook door in het najaar, aldus het statistiekbureau. De werkloosheid loopt nu al sinds april elke maand een beetje terug. In september stond de teller nog op 5,7 procent. Het aantal mensen dat werkloos thuiszat kwam in oktober uit op 502.000. Dat zijn er 8000 minder dan een maand eerder.