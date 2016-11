Ahold en NN in de schijnwerpers in AEX

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting vrijwel vlak. Beleggers verwerken onder meer de kwartaalcijfers van Ahold Delhaize en NN Group.

Door ANP - 17-11-2016, 8:21 (Update 17-11-2016, 8:21)

Ahold Delhaize presenteerde voor het eerst de gezamenlijke kwartaalcijfers als Nederlands-Belgisch fusiebedrijf. Daaruit bleek dat de omzet afgelopen maanden is gegroeid, zij het iets minder dan analisten hadden voorspeld. De operationele winst kwam daarbij ook een fractie lager uit dan marktvorsers hadden verwacht.

NN Group heeft afgelopen kwartaal zijn resultaten verbeterd, ondanks de problemen die de zeer lage rente en de onzekere marktomstandigheden in de branche veroorzaken. Het bedrijf liet verder weten dat er nog veel werk te doen is, voordat een hoger bod op Delta Lloyd kan worden overwogen.

Winst

Verder opende jenever- en likeurmaker Lucas Bols de boeken. Dat bedrijf zag zijn winst de afgelopen maanden licht stijgen, op een stabiele omzet.

PostNL staat mogelijk ook in de aandacht. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft woensdagmiddag in Brussel in een gesprek met zijn Belgische collega Alexander De Croo nog eens duidelijk gemaakt dat hij niets ziet in een overname van PostNL door het Belgische Bpost.

Melding

Vastgoedbedrijf WDP viel op met de melding dat het zo'n 190 miljoen euro wil ophalen met de plaatsing van nieuwe aandelen. Dat geld is bestemd voor de investeringsplannen in de komende jaren,

Beleggers kijken verder uit naar het optreden van Fed-president Janet Yellen in het Amerikaanse Congres, later op de dag. Mogelijk geeft zij dan wat meer inzicht in de kans op een renteverhoging in de VS later dit jaar.

Min

De AEX-index eindigde woensdag 0,2 procent in de min op 449,66 punten. De MidKap steeg 0,4 procent naar 649,61 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,6 tot 0,8 procent in. In New York sloten de beurzen met kleine verliezen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte voorbeurs met 0,3 procent naar 45,45 dollar. Brent werd ook 0,3 procent goedkoper, bij 46,48 dollar bij vat. De euro werd voor 1,0690 dollar verhandeld, tegen 1,0695 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.