ANP Yellen hint op 'relatief snelle' rentestap

WASHINGTON - De volgende renteverhoging in de Verenigde Staten zou weleens ,,relatief snel'' in beeld kunnen komen. Dat heeft president Janet Yellen van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, donderdag gezegd tegen het Amerikaanse Congres.

Door ANP - 17-11-2016, 14:25 (Update 17-11-2016, 14:25)

De meeste kenners gaan er al min of meer van uit dat de Fed bij zijn volgende beleidsvergadering op 13 en 14 december besluit de rente te verhogen. Leidend daarbij zijn hoe de inflatie en de werkgelegenheid in 's werelds grootste economie zich ontwikkelen.

De Fed verhoogde in december 2015 voor het eerst in jaren de rente. Die was jarenlang zeer laag gehouden om de economie te stimuleren. De verwachting was dat de rente dit jaar geleidelijk verder zou stijgen, maar door de onzekerheid op de financiële markten in vooral de eerste jaarhelft, maakte de Fed tot nu toe pas op de plaats.