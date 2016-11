Kamer: behoed PostNL voor Belgische overname

DEN HAAG - De Nederlandse regering moet meer doen om PostNL te beschermen tegen een overname door het Belgische staatsbedrijf Bpost. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer.

Door ANP - 17-11-2016, 14:52 (Update 17-11-2016, 14:52)

Verschillende voorstellen passeerden donderdag de revue om PostNL te beschermen. Kamerlid Mei Li Vos van de PvdA pleitte ervoor om de Postwet zo aan te passen dat de minister van Economische Zaken toestemming moet geven voor een overname en er voorwaarden aan kan verbinden. Een meerderheid van de Kamer steunde dit idee.

Minister Kamp en de Kamer zijn bang dat in het geval van een overname de Belgische regering een te dikke vinger in de pap krijgt op de Nederlandse postmarkt. Kamp heeft een overname door Bpost al meermalen onwenselijk genoemd, maar hij benadrukt ook dat de uiteindelijke beslissing aan de aandeelhouders van PostNL is.