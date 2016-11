Shell laat Pernis-ultimatum bonden verlopen

ROTTERDAM - Shell gaat niet in op het ultimatum van de vakbonden voor een nieuwe cao voor 1800 medewerkers van het olie- en gasconcern in Pernis en Moerdijk. Dat liet een woordvoerder van Shell donderdagmiddag weten. De bonden hadden aangegeven tot werkonderbrekingen over te gaan als Shell niet voor 20.00 uur akkoord zou gaan met hun eisen.

,,We kunnen niet instemmen met de integrale tekst", aldus de zegsman. Directeur Jos van Winsen van Shell Pernis gaf eerder al aan alleen met de bonden te willen praten als die zich realistisch opstellen. Hij noemde het ultimatum ,,onverantwoord".

De bonden liggen met Shell overhoop over de hoogte van het loonbod en zien graag een structurele loonsverhoging van 1,5 procent dit jaar en 1,75 procent volgend jaar. Het bod van Shell is in hun ogen te laag, al komt dat volgens Shell zelf neer op een inkomensverhoging van 4 procent voor de jaren 2016 en 2017.