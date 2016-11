Saudische minister positief over oliedeal

RIYAD - De energieminister van Saudi-Arabië verwacht dat het de leden van oliekartel OPEC lukt om eind november een definitief akkoord te bereiken over de bevriezing van de olieproductie. Ook zijn Algerijnse collega liet zich positief uit over de onderhandelingen tot nu toe. Daarbij zou al bijna een akkoord zijn bereikt over de productieverlaging van minstens zes maanden.

Door ANP - 17-11-2016, 16:26 (Update 17-11-2016, 16:26)

Onlangs werd na lange onderhandelingen een voorlopig akkoord bereikt over een inperking van de productie door de OPEC-leden. Op die manier moet het overaanbod aan olie worden verminderd, zodat de druk op de olieprijs afneemt. De olie-overvloed zette de prijzen de afgelopen jaren flink onder druk.

Over de precieze verdeling wordt druk onderhandeld. De OPEC-landen hopen het akkoord eind november definitief te bekrachtigen. De veertien aangesloten landen zijn goed voor circa 40 procent van de wereldwijde olieproductie.