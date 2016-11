Werknemers Cargill leggen werk neer

ANP Werknemers Cargill leggen werk neer

AMSTERDAM ( - ) - Werknemers van vijf vestigingen van het Amerikaanse landbouw- en voederbedrijf Cargill leggen vanaf donderdagavond voor onbepaalde tijd het werk neer. De werknemers protesteren tegen het uitblijven van een nieuwe cao, meldden vakbonden CNV en FNV.

Door ANP - 17-11-2016, 18:43 (Update 17-11-2016, 18:43)

De werknemers eisen een eenjarige cao met een loonsverhoging van 3 procent en een verbeterde regeling voor oudere werknemers. Cargill biedt volgens de bonden hoogstens 1,8 procent loonsverhoging en wil niets weten van een betere regeling voor oudere werknemers. ,,Op ons ultimatum zijn ze niet ingegaan. Dat betekent staken", zo klinkt het.

Bij de Nederlandse vestigingen van Cargill vallen ruim zeshonderd werknemers onder de cao. Bij de vestigingen in Sas van Gent, Rotterdam, Bergen op Zoom en op twee locaties in Amsterdam wordt gestaakt. Het exacte aantal stakers is niet bekend. Een woordvoerder van FNV sprak van een grote groep werknemers die bereid is actie te voeren.