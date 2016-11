Mexicaanse centrale bank verhoogt rente

MEXICO-STAD - De Mexicaanse centrale bank heeft voor de vierde keer dit jaar de rente verhoogd, tot het hoogste niveau sinds 2009. Het is de eerste ingreep van bankpresident Agustin Carstens sinds de Amerikaanse verkiezingswinst van Donald Trump, die de Mexicaanse munt flink onder druk zette.

Door ANP - 17-11-2016, 21:56 (Update 17-11-2016, 21:56)

De centrale bank en het Mexicaanse ministerie van Financiën hadden voor de Amerikaanse verkiezingen aangegeven voorbereid te zijn als de financiële markten ,,in paniek'' zouden raken bij een overwinning van Trump. Maar toen de vastgoedmagnaat won, en de peso kelderde, werd er geen directe actie ondernomen. De bankiersvergadering van donderdag werd dan ook scherp in de gaten gehouden.

Beleidsmakers verhoogden het rentetarief met 0,5 procentpunt tot 5,25 procent. In een toelichting wees Carstens erop dat de Amerikaanse verkiezingen zorgden voor een ,,toename van de beweeglijkheid op financiële markten''.

Versnelling inflatie

Voor een dollar wordt momenteel zo'n 20 peso betaald. De wisselkoers beweegt daarbij op een niveau dat nog nooit is gezien en het risico op een versnelling van de inflatie neemt toe. De rentestap is dan ook bedoeld om de inflatie in toom te houden.

De peso wist zich de afgelopen maanden te ontwikkelen tot een van de belangrijkste financiële graadmeters in de Amerikaanse verkiezingsstrijd, vanwege de vele hatelijke opmerkingen van de vastgoedmagnaat over Mexicanen en zijn wens om het vrijhandelsverdrag met Mexico en Canada te verscheuren.