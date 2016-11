'Huurprijzen vrije sector opnieuw gestegen'

AMSTERDAM - Huurprijzen in de vrije sector zijn flink gestegen. In het derde kwartaal waren mensen gemiddeld 6,2 procent meer kwijt aan hun huur dan een jaar eerder, zo meldt verhuurbemiddelaar Pararius vrijdag.

Door ANP - 18-11-2016, 6:22 (Update 18-11-2016, 6:22)

De gemiddelde huurprijs steeg van 13,27 euro in 2015 naar 14,11 euro huur per vierkante meter. Vooral voor middeninkomens van 35.000 tot 50.000 euro is er in de Randstad een ,,groot direct tekort aan huurwoningen", aldus directeur Jasper de Groot van Pararius. ,,Dat zorgt voor een sterke toename van de huurprijs."

De huurprijzen stegen het sterkst in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Buiten de Randstad is ook sprake van groei, maar een stuk minder hard.

In de provincie Groningen constateerde de huurbemiddelaar wel een groeispurt. De prijzen stegen daar in een jaar met 16,8 procent. In de stad Groningen stegen de huren met 11,5 procent naar een prijs van 14,35 euro per vierkante meter.