Nikkei sluit hoger na opmerkingen Yellen

TOKIO - De Japanse beurs is vrijdag met winst gesloten. Beleggers verwerkten opmerkingen van de president van de Federal Reserve, Janet Yellen, die donderdag sprak over een ,,relatief snelle" renteverhoging in de Verenigde Staten.

Door ANP - 18-11-2016, 7:45 (Update 18-11-2016, 7:46)

De meeste kenners gaan er al min of meer vanuit dat de Fed bij zijn volgende beleidsvergadering op 13 en 14 december besluit de rente te verhogen. De Amerikaanse rente is van groot belang voor Aziatische beurzen, vanwege zijn impact op de koers van de dollar ten opzichte van lokale valuta.

De toonaangevende Nikkei-index sloot in Tokio 0,6 procent hoger op 17.967,41 punten. De beurs in Sydney won 0,3 procent. De Koreaanse Kospi leverde 0,1 procent in. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds vrijwel vlak.