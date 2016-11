Kamp stimuleert kredieten voor mkb

DEN HAAG - Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen in het vervolg iets gemakkelijker een lening krijgen. Het ministerie van Economische Zaken heeft garanties verstrekt aan twee nieuwe kredietaanbieders voor het mkb.

Met de garantie van Economische Zaken trekt FundIQ 31 miljoen euro uit voor mkb-ondernemers met een klein eigen vermogen. DBS2 Factoring, dat het midden- en kleinbedrijf en zzp'ers betalingen van klanten voorschiet, legt dankzij de garantie 4 miljoen op tafel.

,,Voor het mkb is het cruciaal dat er, naast kredieten van banken, ook alternatieve mogelijkheden voor financiering zijn'', zegt minister Henk Kamp (Economische Zaken). Hij wijst erop dat het mkb vorig jaar weer is gegroeid en met een omzet van 871 miljard euro en 3,1 miljoen banen een van de belangrijkste pijlers is van de Nederlandse economie.

Bedrijven kregen sinds de financiële crisis minder gemakkelijk geld los van banken, waardoor het mkb soms moeilijk kon investeren.