Werkgevers klaar met wet DBA

DEN HAAG - Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO ZZP hebben het vertrouwen opgezegd in de omstreden wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De wet, die schijnzelfstandigheid onder zzp'ers moet tegengaan, werkt niet goed en moet in de ijskast, stellen ze in een gezamenlijke verklaring.

Door ANP - 18-11-2016, 8:38 (Update 18-11-2016, 8:38)

Onduidelijkheid over de nieuwe regels zou zorgen dat opdrachtgevers huiverig worden om zelfstandigen in te huren. De werkgevers bleven verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën lang steunen, maar maken nu een draai over het onderwerp. ,,Het moet totaal anders", stelt werkgeversvoorzitter Hans de Boer in het Financieele Dagblad.

De nieuwe wet zou de komende twee jaar opnieuw onder de loep moeten worden genomen, vinden de ondernemersorganisaties. In de tussentijd zouden alleen de zes zogenoemde modelovereenkomsten moeten gelden, en zouden er geen boetes en naheffingen moeten worden opgelegd.

Gevolgen

Ook vanuit de Tweede Kamer klonk al felle kritiek op de wet. Wiebes beloofde nog deze maand met aanpassingen te komen, maar de ondernemersorganisaties vrezen dat hij daarbij ,,verkeerde afslagen" neemt, met grote gevolgen voor veel zelfstandigen. ,,Zo komen we van de regen in de drup en vooral de middeninkomens onder de grens van twee keer modaal.''

FNV liet deze week weten ,,nog steeds blij" te zijn met de wet DBA, omdat daarmee oneerlijke situaties voor zzp'ers die verkapt in vaste dienst zijn worden aangepakt. De vakbond benadrukte wel dat voor een beperkte groep zelfstandigen aanvullende maatregelen nodig zijn.