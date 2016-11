Euro op laagste peil van het jaar

AMSTERDAM - De waarde van de euro ten opzichte van de dollar is vrijdag gezakt naar het laagste niveau van het jaar. De Europese munt staat sinds de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten onophoudelijk onder druk en is daardoor bezig aan de langste negatieve reeks sinds de invoering van de munt in 1999.

Door ANP - 18-11-2016, 9:06 (Update 18-11-2016, 9:06)

De euro bereikte in de ochtendhandel een voorlopig dieptepunt van 1,0582 dollar. Dat is het laagste niveau sinds begin december vorig jaar, toen de munt voor het laatst lager dan 1,06 dollar noteerde. Een week geleden leverde 1 euro nog ruim 1,09 euro op en rond de presidentsverkiezingen van 8 november veerde de koers op tot 1,13 dollar.

De euro staat al langere tijd onder druk door het vooruitzicht op een nieuwe renteverhoging in de VS, maar de opmars van de dollar kreeg afgelopen anderhalve week extra vleugels door de overwinning van Trump. De daling van de euro maakt het duurder voor Europeanen om producten in de VS te kopen. Anderzijds maakt de goedkopere munt Europese goederen aantrekkelijker voor de Amerikaanse markt.